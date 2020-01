Lobotka e Demme al Napoli, Tuttosport: ecco quando arriverà l'ufficialità con il tweet di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, il collega Raffaele Auriemma scrive su Lobotka e Demme

"L’estenuante braccio di ferro tra Napoli e Celta Vigo è finito: manca solo il dettaglio delle visite mediche e Stanislav Lobotka sarà il secondo rinforzo del Napoli in questo mercato di gennaio. Il primo, Diego Demme, è ancora parcheggiato in albergo, in attesa che sia pronta la marea di documenti che dovrà firmare, prima che arrivi il tweet del presidente De Laurentiis. E potrebbe essere anche un annuncio congiunto, tra domani e lunedì, perchè Demme è stato un acquisto fatto a bruciapelo, mentre con Lobotka il flirt durava praticamente da un anno. Alla fine hanno vinto tutti, Napoli e Celta, perchè gli azzurri hanno preso il centrocampista che serviva, senza pagare la clausola da 50 milioni ed i galiziani sono stati accontentati con il prezzo voluto, 20 milioni pagabili in due anni e 4 di bonus. Sono due rinforzi per il centrocampo, due centrali che Ancelotti non aveva mai voluto prendere in virtù del suo “calcio liquido”"