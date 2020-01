Gazzetta: Llorente al Tottenham in prestito, via libera SSC Napoli: manca solo l'ultimo step

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive nel dettaglio una possibilità che Fernando Llorente possa ritornare in prestito nuovamente al Tottenham.

"Di certo non manca. D’altra parte la prestazione di ieri sera ha riproposto un Napoli tonico, gagliardo, che negli ultimi 20 metri, però, insiste troppo nel fraseggio corto e tira poco da fuori. Tuttavia, la squadra è parsa vivace, concentrata, nonostante i risultati non la sorreggano. «Io sono positivo e ho il dover di far capire ai ragazzi che siamo sulla strada giusta, ma ci serve qualche vittoria, altrimenti dopo diventa difficile. È difficile quando ti senti dire “bravo” e non arriva il risultato. Io mi diverto ad allenare questa squadra, perché abbina qualità a tante altre doti. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Bisogna allenarsi bene e credere in tutto ciò che si fa. Io devo fare dei risultati per riuscire a rimanere a Napoli, è questo il mio obiettivo, anche il mio destino è legato ai risultati. E per arrivarci devo far vedere qualcosa di buono in campo», ha ammesso Gattuso: «Europa, abbiamo tante cose da migliorare. La Coppa Italia? Certo è un traguardo, a questo punto», ha concluso il tecnico che domani avrà a disposizione i nuovi arrivati, Lobotka e Demme. In più Llorente-Tottenham: operazione in prestito fino al 30 giugno. Il Tottenham gradisce, il Napoli pure, ora si attende la parola del giocatore".