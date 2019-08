Llorente-Napoli, Gazzetta: quotazioni in forte rialzo, ma Ancelotti ha anche un piano B allo spagnolo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sul momento di Arek Milik. L'attaccante polacco è sempre al centro di numerose vocei di calciomercato che vorrebbero un'altra punta in azzurro:

"Le opinioni sono contrastanti. De Laurentiis e Ancelotti si sono schierati a difesa del loro centravanti. Nel contempo, però, Giuntoli sta sondando il mercato per assicurare all’allenatore un attaccante che abbia maggiore peso negli ultimi 20 metri e che, soprattutto, sia più concreto. Il sogno napoletano sarebbe stato Mauro Icardi, ma l’entourage dell’interista ha rigettato la proposta, ringraziando per la considerazione. Ed allora, nelle ultime ore, sono in crescita le quotazioni di Fernando Llorente, l’attaccante del Tottenham, che è svincolato. L’esperienza e la fisicità dello spagnolo potrebbero garantire una maggiore sostanza alla fase offensiva. Manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato e il Napoli pare non avere fretta. Se nulla dovesse cambiare in queste settimane, Ancelotti prenderà in considerazione l’opzione B, ovvero, quella di schierare al centro dell’attacco, Dries Mertens, scoperto centravanti da Sarri tre stagioni fa".