Calcio mercato Napoli secondo La Gazzetta dello Sport eesta in stand by la trattaiva per il bomber spagnolo Fernando Llorente. Nelle ultime ore s’è movimentato il mercato intorno al suo nome. Oltre alla S.s.c. Napoli, Fiorentina e Lazio, nelle ultime ore si aggiunta anche l’Inter che potrebbe ingaggiare l’attaccante spagnolo. Giuntoli gli ha chiesto di pazientare almeno fino a domani sera, prima di valutare altre proposte. Llorente resta soltanto l’alternativa a Icardi.