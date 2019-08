Llorente-Napoli, è fatta! Il Mattino: "Sarà ufficiale settimana prossima, Adl aspetta Icardi e James. Accordo da 4mln"

Calciomercato Napoli - Incontri, telefonate, aggiornamenti telematici. Ieri il contatto, forse, decisivo, tra Cristiano Giuntoli e Beppe Pompilio con Frank Trimboli e Chus Llorente: c'è l'accordo con lo spagnolo ex Juventus e Athletic Bilbao che a febbraio compirà 35 anni. E lo stato di avanzamento dell'operazione Fernando Llorente va di pari passo con lo stallo dell'affaire Icardi che, al netto della voglia di De Laurentiis, non riesce a smuoversi ed entrare nel vivo. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il piano B sta per diventare il piano A: Llorente ha accettato il contratto di un anno con secondo anno che scatta in automatico nel caso di raggiungimento delle 20 presenze. Una operazione complessiva di circa 4 milioni (tenendo conto di bonus e commissione varie): anche lo stipendio di Llorente beneficerà del bonus fiscale previsto dal decreto Crescita. È una operazione non «da Napoli» perché mai De Laurentiis si è spinto a ingaggiare un calciatore così avanti negli anni. È una operazione voluta da Giuntoli e messa in cantiere una settimana fa per mettersi le spalle al coperto nel caso in cui le trattative clou con Icardi e James non prendessero quota. E infatti l'intesa è vincolata ancora alle due trattative: Giuntoli ha spiegato che prima della prossima settimana l'accordo non verrà ratificato. Perché De Laurentiis intende andare fino in fondo sia con l'argentino che con il colombiano".