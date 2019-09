Llorente-Napoli, CdM: diverse offerte per lui ma ha creduto nel progetto azzurro, vivrà a Posillipo. Possibile sorpresa per il numero di maglia

Ultime notizie mercato Napoli - Questa sessione di calciomercato per il Napoli si è conclusa con l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Fernando Llorente, il tanto agognato bomber che ha completato il reparto offensivo di Carlo Ancelotti. Come svelato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l'ex Juventus e Tottenham, tra le altre squadre, andrà probabilmente a vivere nella zona di Posillipo ed oggi si allenerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni.

Llorente Napoli

Il giocatore è felice di aver scelto gli azzurri ed aveva diverse offerte sul tavolino ma ha creduto nel progetto del Napoli e di Carlo Ancelotti. Non ha, però, ancora scelto il numero di maglia ed a tal proposito sul quotidiano vengono svelati dettagli non di poco conto:

"Sarebbe naturale prendere la numero 9 (appena lasciata libera da Verdi che si è trasferito al Torino) ma nel suo entourage si vocifera anche di un numero a sorpresa a cui sarebbe particolarmente legato".

Un colpo importante per la dirigenza azzurra, che regala al proprio tecnico un giocatore in grado di dare il cambio a Milik senza, tuttavia, mettere il polacco troppo sotto pressione.