Llorente-Napoli, CdM: affare formalizzato giovedì, un dettaglio ha favorito la trattativa

Calciomercato Napoli - Fernando Llorente e il Napoli, il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola rivela un retroscena:

Llorente è il classico bomber «a gara in corso», al Tottenham ha svolto il ruolo di vice Kane. É rappresentato dalla Base Soccer di Frank Trimboli, che ha ottimi rapporti con il direttore sportivo Giuntoli, quattro anni fa fu definito il prestito last-minute dal Chelsea di Chalobah. Giovedì mattina l’incontro in cui si è formalizzato l’accordo, nel pomeriggio a Montecarlo la macchina burocratica del Napoli si è messa in moto.