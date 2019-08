Gazzetta - Sfumato Dzeko, l'Inter pensa anche a Llorente: è duello con il Napoli

Calciomercato Napoli - Edin Dzeko ha rinnovato fino al 2022 con la Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter. Beppe Marotta è a lavoro per garantire un altro attaccante ad Antonio Conte oltre Lukaku. Ed è qui che arriva la concorrenza nerazzurra per Fernando Llorente, 34enne svincolato che piace molto anche al Napoli. Giuntoli ha già avviato i contatti, ma lo spagnolo rapprtesenta una buona opzione anche per l'Inter, considerando che Icardi è e resta fuori dai piani tecnico-tattici dell'allenatore.