Liverpool e Napoli su Berge, il norvegese esce allo scoperto: "Giocare ad Anfield sarebbe un sogno! Stiamo parlando di uno dei migliori club al mondo"

Calciomercato Napoli - Il nome di Sander Berge è sicuramente quello tra i più attenzionati dal Napoli per la sessione invernale di mercato. Sul centrocampista norvegese del Genk, c'è però anche il Liverpool. Ai microfoni di TV2, Berge ha ammesso di avere una preferenza per la squadra allenata da Jurgen Klopp: "Giocare nel Liverpool sarebbe per me un sogno, ma lo sarebbe in generale per tutti noi norvegesi. I Reds sono stra le migliori squadre del mondo, poi i tifosi di Anfield sono davvero unici. Sarebbe bello andare lì". La valutazione del Genk è di 25 milioni.

Sander Berge