Mundo Deportivo - Lista obiettivi Barcellona, non c'è Koulibaly

Il Mundo Deportivo (uno dei due giornali sportivi di Barcellona) svela le richieste di Xavi per la prossima sessione di calciomercato. Il tecnico catalano, per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, vorrebbe il francese Koundé, 23 anni, che gioca nel Siviglia. Ma il Siviglia chiede 60 milioni e non vuole altri giocatori in contropartita.

Tra gli altri calciatori desiderati da Xavi ci sono: Lewandowski, Raphinha, Bernardo Silva, Azpilicueta e Marcos Alonso. In più saranno presto contrattualizzati Kessie e Christensen. Manca quindi Kalidou Koulibaly.