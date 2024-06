Lindstrom-Lione, Gazzetta: spunta un altro club! Il prestito non basta, la richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli. Jesper Lindstrom può già dire addio al Napoli: il calciatore danese, che non è nemmeno stato convocato per Euro 2024, è arrivato la scorsa estate in azzurro per oltre 25 milioni ma la sua prima annata è stata da dimenticare.

Lindstrom cessione, gli aggiornamenti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante il poco spazio a Napoli, per Lindstrom sono già arrivate diverse proposte. Il calciatore piace soprattutto in Ligue 1: dopo il Lione anche il Marsiglia ha chiesto informazioni, avanzando la proposta di un prestito.

La formula, però, non convice il Napoli che per lasciar partire l'ex Eintracht Francoforte vuole un forte indennizzo da dare via libera alla cessione a titolo temporaneo: tradotto niente prestiti secchi, si può eventualmente ragionare solo su quelli onerosi.