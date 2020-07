Lille in crisi? L'Equipe: entro dopodomani dovrà sistemare i conti e fornire la documentazione! Cedere Osimhen e Gabriel risolverebbe tutto

Ultime mercato Napoli - Il mercato del Lille, in questo momento, è bloccato dalle decisioni che potranno arrivare dopodomani dalla DNCG - la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio in Francia, posta sotto la direzione amministrativa della Ligue de FootballProfessionnel -, che nelle scorse settimane ha messo nel mirino proprio il Lille.

Giudizio sospeso per il Lille

Nei giorni scorsi è arrivato un rinvio su eventuali decisioni da prendere nei confronti del Lille, in relazione alla sua situazione finanziaria: c’è tempo fino a giovedì 16 luglio per incassare denaro per il club transalpino, in modo tale da non incorrere in alcuna sanzione dalla Federcalcio francese, per assestare i conti economici messi in difficoltà dopo il mancato raggiungimento della qualificazione in ChampionsLeague.

Una delle soluzioni, secondo L’Equipe, starebbe nella doppia cessione al Napoli dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen e del difensore centrale brasiliano Gabriel Magalhaes, per una cifra di 81mln per il primo e di 22-25 milioni per il secondo.

Facendo registrare tali entrate nelle prossime ore, e fornendo alla DNCG giovedì mattina la documentazione relativa ai due affari, il Lille potrebbe sbloccare il mercato in entrata con il difensore dell’Ajax Sven Botman e l’attaccante del Gent Jonathan David.