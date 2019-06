TGcom, Liguori: "ADL esatto opposto di Pallotta: vende e rifà la squadra tre volte meglio, l'americano sfascia solo"

Paolo Liguori è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Kiss Kiss Napoli

Manolas? E' ovvio che il Napoli è interessato perchè ha un interesse su Koulibaly. Logico che penso a Manolas: se penso a lui è perchè magari dal ricavato di Koulibaly vogliano fare una grande campagna acquisti.

De Laurentiis è l'esatto opposto di Pallotta: Uno è capace di sfasciare una squadra e l'altro, quello del Napoli, di smontare una squadra e rifarla da capo, per ben tre volte. Vende Cavani e la rifà. Vende Higuain e la rifà. Ricordate i giocatori che de Laurentiis ha portato e venduto e poi portati altri più forti. Ha preso Sarri e poi portato uno più forte come Ancelotti. Quindi se vende Koulibaly è per fare una squadra ancora più forte. Poi se fa Manolas con Koulibaly allora applausi.

Si va per lo scudetto? Non so, potrebbe se in Italia ci fosse un campionato regolare.