Le Parisien - Koulibaly vuole la Champions, contatti col PSG un anno fa: l'entourage fa trapelare mancanza di tranquillità a Napoli

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese del Napoli? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano francese Le Parisien, il centrale azzurro avrebbe appena acquistato un appartamento nel centro della capitale francese per circa quattro milioni di euro, con tanto di terrazza con vista sulla Tour Eiffel. Ma ci sarebbe qualcosa di più, secondo quanto racconta il quotidiano.

Dopo sei stagioni a Napoli, il suo rapporto con la società è meno fluido del solito. Ha avuto anche dei problemi dal punto di vista fisico che ne hanno minato il rendimento, tanto da portare il suo entourage a definirla una mancanza di tranquillità. Kalidou Koulibaly, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe disposto ad affrontare una nuova sfida e lo confermerebbe anche un amico del calciatore (“Vuole continuare a giocare la Champions League, essere parte di un progetto di un club europeo di alto livello, vuole progredire ancora per la sua carriera”).

Teoricamente Koulibaly avrebbe preferito il Manchester City, ma la sospensione dalla Champions League può cambiare tutto e le altre squadre interessate non sono tantissime, riferisce il quotidiano francese: Bayern Monaco, Manchester United, Paris Saint-Germain. Il club parigino attualmente è più concentrato al match di Champions contro il Borussia Dortmund, rispetto al mercato, ma le coincidenze sono positive: Thiago Silva vedrà il suo contratto scadere a fine stagione, e dovrà essere sostituito. Uno dei nomi per farlo, potrebbe essere proprio quello di Koulibaly, il cui prezzo è stimato tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

Deciderà Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Tuttavia, come fa notare Le Parisien, aver chiuso già in passato altri due affari con il Napoli - Lavezzi e Cavani - potrebbe aiutare. Detto ciò, il quotidiano afferma che già nella scorsa primavera ci sono stati contatti tra Koulibaly ed il PSG: l’ex ds Antero Henrique discusse anche eventuali termini economici con l’entourage. Il futuro è tutto da scrivere, quello di Koulibaly - teoricamente - potrebbe anche essere transalpino.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Christophe Berard, giornalista de Le Parisien:

“C'è la possibilità che Koulibaly venga a Parigi perché ha comprato un appartamento di 400mq per 4 milioni di euro vicino alla Tour Eiffel. Abbiamo parlato col suo procuratore e ci ha detto che c'è una possibilità per lui di venire a Parigi. Inizialmente lui era più vicino al Manchester City, ma a causa del Fair Play finanziario la situazione è cambiata. Kalidou sarebbe l'alternativa a Thiago Silva che ha 35 anni ed è in uscita".