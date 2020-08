LBDV - Contatto Gattuso-Thiago Silva, il Napoli pronto ad offrirgli un biennale: c'è l'avallo di De Laurentiis

Ultime calciomercato Napoli. Thiago Silva lascerà il PSG dopo la finale di Champions League essendo in scadenza con i parigini: sul 35enne difensore brasiliano sono già diversi i club europei pronti all'asta. Tra questi, secondo il sito "Le bombe di Vlad", ci sarebbe anche il Napoli di Gattuso che starebbe lavorando in prima persona per convincere il centrale brasiliano. Ecco quanto si legge:

"Thiago Silva – Gattuso, contatto! Rino Gattuso ha sondato la disponibilità del forte difensore brasiliano prossimo a lasciare il PSG per la naturale scadenza contrattuale. Apertura del Napoli al possibile affare. Classe 84′, Thiago Silva è sicuramente un difensore di esperienza e di grande affidamento anche se non più giovanissimo. L’elemento importante che trapela dalle nostre fonti di informazione è l’apertura da parte del Napoli alla trattativa nonostante l’età. Il club partenopeo è pronto a stanziare una cifra di 5,5 milioni per due anni. Thiago Silva in Italia è cercato anche dalla Fiorentina su tutte, è tentato da un possibile affascinante ritorno al Milan, ed è stato offerto dal suo agente anche al Chelsea in Premier League. Non è esclusa neanche la clamorosa ipotesi di un rinnovo con il PSG: se ne saprà di più dopo la finale di Champions League che attende i parigini contro la corazzata Bayern Monaco. Intanto va registrato il forte inserimento del Napoli per Thiago Silva, con l’avallo di Gattuso ed Adl. Seguiranno aggiornamenti".