Ultime notizie calcio mercato - La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di un attaccante da collocare sulla corsia di destra. In tal senso, stando a quanto riportato dal Corriere di Roma, la priorità è Riccardo Orsolini, che viene valutato 15 milioni dal Bologna, cifra accessibile per Claudio Lotito. L'alternativa è un ritorno di Felipe Anderson, la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro: in Inghilterra danno la trattativa ben avviata.