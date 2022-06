Calciomercato - Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato per il trasferimento del giocatore ex Napoli che lascerà la Serie A per approdare in Spagna con il Getafe.

Jose Maria Callejon lascerà la Fiorentina per tornare in Spagna e firmare col Getafe. Stando a quanto riportato da La Nazione, l'esterno d'attacco spagnolo ha raggiunto un accordo biennale col nuovo club.