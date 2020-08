Ultime notizie calcio mercato - Nonostante le tante offerte e richieste per lui, la Fiorentina alza il muro per trattenere Gaetano Castrovilli. Stando a quanto riportato da "La Repubblica", il club toscano ha rifiutato qualsiasi proposta per il suo centrocampista, per il quale è pronto un rinnovo fino al 2025, con tanto di maglia numero 10 promessa.

