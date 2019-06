Ultimissime calcio Napoli, secondo l'edizione odierna di Leggo la Roma non farà sconti al Napoli per Manolas e, secondo Leggo, proporrà un piano alternativo al Napoli per incassare i 36 milioni della clausola.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Manolas

La società partenopea secondo Leggo verserà i soldi della clausola nelle casse della Roma entro il 30 giugno, poi sarà la società giallorosso a spenderli per acquistare Dries Mertens. Il Belga ha 32 anni e un contratto in scadenza nel 2020 con un ingaggio di circa 4 milioni.