L'Equipe - PSG, addio Messi? Rinnovo non ancora accettato, è tentato da una squadra

Calciomercato - Colpo di scena per Lionel Messi: questo potrebbe essere il suo ultimissimo anno al Paris Saint-Germain, in una squadra dove in realtà non è mai sbocciato realmente l’amore.

Calciomercato, Messi saluta il PSG?

E ci sarebbe già un'altra formazione sullo sfondo: l’Inter Miami. Come infatti annuncia l’Equipe, l’argentino è tentato dalla proposta statunitense dove potrebbe poi chiudere la carriera. In attesa di vederci più chiaro, il campione del mondo - aggiunge il quotidiano transalpino - non ha ancora accettato la proposta di prolungamento con la società parigina.