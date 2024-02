L'agente di Kvaratskhelia (con tempistiche pessime) ha confermato tre cose importanti

L'agente di Kvaratskhelia esce allo scoperto per il futuro: appuntamento a maggio, con Barcellona e PSG sullo sfondo. Più esattamente parla di "migliori club del mondo" quando gli viene chiesto dei blaugrana e del club transalpino. Includendo questi due e alludendo anche ad altri all'orizzonte. Parole che giungono all'indomani di Cagliari-Napoli e che scuotono ulteriormente un ambiente già piuttosto bollente e devastato quest'anno. Tanto che la reazione che dei tifosi è univoca: "E se ne andasse! Andassero via tutti".

Cosa significano le parole dell'agente di Kvaratskhelia

Inevitabile l'amarezza alle stelle dopo un pomeriggio inverosimile come quello di ieri, per un risultato che ha confermato - se proprio ce ne fosse stato bisogno - che le colpe di questa stagione sciagurata non sono solo di presidente e allenatori vari ma anche e specialmente dei calciatori. Ora queste parole improvvise dell'agente di Kvara, già protagonista di un precedente malinteso con Osimhen, offrono vari spunti. Premesse che le tempistiche sono delle peggiori, e non servirebbe chissà quale tipo di sensibilità per comprenderlo a meno che non ci sia indifferenza totale sulla questione, tali dichiarazioni confermano che alcuni giocatori chiave quest'anno sono scontenti o non soddisfatti e alla ricerca di uno stipendio o piazza più ambita rimanendo quasi in maniera forzata.

Viene fissata poi una dead line, maggio appunto, il che tradotto significa che il discorso si dovrebbe definire da parte del Napoli praticamente tra questo mese e il prossimo. E' praticamente una chiamata, probabilmente l'ultima. In chiusura - cosa da non sottovalutare - è che a sua detta ci sarebbero non solo degli approcci ma anche delle verosimili offerte già alla porta per il georgiano. Un modo per mettere pressione. Ora la palla passa al Napoli, nessuno scenario è da escludere a questo punto.