L'agente di Anguissa incontra il Napoli a Rivisondoli, vicino l'accordo per il rinnovo! Definita la nuova scadenza

Nel corso dell'incontro con il suo manager Maxime Nana andato in scena al quartier generale di Rivisondoli, dopo la tensione di fine campionato è tornato il sereno per il centrocampista camerunense del Napoli Frank Anguissa. Ne parla il Corriere dello Sport.

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, l'accordo è vicino e Frank prolungherà fino al 2027:

"Se quello con Miguel Alfaro Garcia, manager di Fabian, non è stato fruttuoso, del tutto diversa la situazione con Anguissa, di nuovo tranquilla dopo la tensione di fine campionato.

Frank era piuttosto irritato per una questione di bonus promessi e non ancora corrisposti, ma la riunione con il suo manager Maxime Nana andata in scena a Rivisondoli qualche giorno fa è stata positiva: si va verso il rinnovo fino al 2027"