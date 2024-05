Kvaratskhelia-PSG, Repubblica - ADL respinge 110 milioni, ma tentenna: accetterebbe questa cifra!

Calciomercato Napoli - Il PSG tenta Kvaratskhelia, ma anche De Laurentiis: il presidente azzurro ha rifiutato una prima super offerta da 110 milioni di euro da Parigi per il georgiano della SSC Napoli. Ma potrebbe tentennare di fronte ad un'offerta indecente.

La proposta indecente che farebbe vacillare De Laurentiis tanto da valutare la cessione di Kvaratskhelia al PSG, la rivela Repubblica oggi in edicola:

"Perdere pure Kvara sarebbe effettivamente troppo. Il rischio comunque è concreto: il PSG ha messo il georgiano nella lista dei desideri per l’estate per sostituire Mbappè, destinato al Real Madrid. Sul piatto c’è un’offerta importante da 110 milioni, respinta. Il Napoli prende in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse una proposta indecente (130 milioni) ma ovviamente continua a lavorare con Mamuka Jugeli, procuratore del campione di Tbilisi. Se Kvara non dovesse partire, sarebbe comunque necessario un rinnovo. Sulle ritrovate ambizioni del Napoli, può stare tranquillo. Basterà aspettare l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Antonio Conte vuol dire garanzia assoluta".