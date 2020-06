Kumbulla-Napoli, Sky: era tutto fatto a gennaio, ora il prezzo è salito di dieci milioni!

Ultime notizie mercato Napoli - Come raccontato da Sky, il Napoli a gennaio aveva praticamente chiuso l'affare con il Verona per portare anche Kumbulla dopo Rrahmani all'ombra del Vesuvio. L'accordo era stato raggiunta sulla base di una offerta da 21 milioni più 4 di bonus. A bloccare tutto fu il calciatore che in quel caso preferì temporeggiare per poi decidere con calma quello che sarà il suo futuro. Adesso il prezzo per il giovane centrale difensivo è salito in maniera importante, con la Juventus e l'Inter che se lo stanno contendendo. Gli scaligeri, infatti, allo stato attuale delle cose pretendono per il loro talento 28 milioni di euro più 7 di bonus.

