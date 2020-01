Kumbulla-Napoli, CorSport: potrebbe anche essere restare un anno in prestito al Verona

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Amrabat e Kumbulla:

Kumbulla

Kumbulla Napoli, può restare a Verona

"I procuratori di Ambrabat («sedotti» dall’Inter e sembra anche dalla Fiorentina) inseguono una clausola «bassa» e quindi agevole, che non verrà loro concessa. Mentre a Kumbulla, che invece piace all’Inter e anche alla Juventus, Giuntoli parlerà, attraverso i suoi agenti, nella giornata di domani: gli spiegherà che credono in lui, che alla sua età potrebbe persino scegliere se restare un anno in prestito per fare esperienza o se mettersi in gioco subito nel Napoli che verrà. Però che si decida, lui con Amrabat, e offrano risposte che possano garantire di completare il progetto".