"Koulibaly se va via deve farci un regalo", gaffe Elmas: pubblica la conversazione in treno! [VIDEO]

Ultimissime calciomercato Napoli - Il futuro di Kalidou Koulibaly, si sa, è ancora tutto da scrivere, perché nonostante il difensore senegalese non sia nella sua miglior stagione in azzurro, è ambitissimo dai maggiori club d'Europa. Liverpool, PSG, ma non solo. Conterà la sua volontà, certo, ma anche Aurelio De Laurentiis in una recente intervista non s'è nascosto: se vorrà partire e arriverà l'offerta giusta con cifre congrue, sarà ceduto. I tifosi del Napoli iniziano a temere la sua cessione.

Calcio mercato Napoli, indizio addio Koulibaly?

Intanto in molti utenti in tal senso, ci hanno fatto notare una conversazione in treno degli azzurri al rientro da Roma verso la stazione di Napoli che farà discutere. Perché Elif Elmas ha pubblicato sui social un video in cui bacia la coppa in treno, ma in sottofondo gli azzurri chiacchieravano liberamente e si può con chiarezza ascoltare questa frase:

"Koulibaly, se va via, deve farci un regalo".

Kalidou Koulibaly con la Coppa Italia

Le parole di De Laurentiis sul difensore del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport ed ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, i due calciatori del Napoli più ambiti all'estero:

"Fabian ha ancora tre anni, Koulibaly due. Dov’è il problema? Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni, ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta di 60 non la prendo in considerazione. Io sono solido, se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo mi ritroverei con 300-400mln di debiti. Mi guardo intorno e vedo società a -500, - 600, meno un miliardo. Io non devo un cazzo a nessuno".

