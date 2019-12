Dalla Francia - Napoli, Il Real Madrid arriverà a 100 milioni per Koulibaly!

Calciomercato Napoli - Il caos regna in casa Napoli. I top club europei potrebbero approfittarne in vista del prossimo anno e delle prossime sessioni di calciomercato. I migliori calciatori del Napoli sono nel mirino di tutti, tra questi anche Kalidou Koulibaly che, tra Real Madrid, Manchester United e altri club ha tante scelte da poter fare.

Mercato Napoli ultimissime - Koulibaly, l'offerta del Real Madrid

Secondo quanto riportano i colleghi francesi di Le10Sport, il Real Madid ha i riflettori puntati sul Napoli. Non solo Fabián Ruiz è stato messo nel mirino ed è conteso con la rivale spagnola, il Barcellona. Ma, pare, che il Real Madrid stia seriamente pensando all'acquisto di Kalidou Koulibaly per il prossimo anno. Per lui i blancos potrebbero spingersi fino alla cifra record di 100 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe valutare vista l'attuale situazione.