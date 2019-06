Koulibaly-Psg, Dalla Francia: "Contatto tra i club 15 giorni fa: ADL chiede 100mln. Il difensore preferirebbe Parigi per ragioni private"

Notizie calcio Napoli - Il Psg sta cercando di acquistare, per il prossimo anno, calciatori utili a rinforzare l'organico, incluso un centrale difensivo. Il club della capitale francese è molto interessato a Kalidou Koulibaly, il difensore di Napoli. Secondo Le Parisien, la dirigenza del PSG ha contattato la controparte italiana due settimane fa. Koulibaly. Su di lui anche importanti club europei tra cui il PSG e il Manchester United. Ma il senegalese preferirebbe il club di Parigi per ragioni private.

Calciomercato Napoli, Koulibaly-Psg: De Laurentiis richiede 100 milioni di euro

L'unico problema è che, come riportano i francesi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prevede il pagamento di 100 milioni di euro per cedere quello che si è affermato come uno degli uomini più forti della squadra di Carlo Ancelotti. Un importo che rimarrebbe comunque soggetto a negoziazione, contrariamente alla posizione molto ferma mostrata da De Laurentiis. Nel mirino resta sempre anche Allan.