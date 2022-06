Fedele sicuro: "Koulibaly-Juventus trattativa concreta! Offerti 8 milioni a stagione"

Calciomercato Napoli. Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, intervenuto oggi ai microfoni di Marte Sport Show, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

Fedele ha parlato soprattutto della questione Koulibaly, con il senegalese in scadenza nel 2023 con il Napoli e seguito da diverse squadre:

"Koulibaly alla Juve con de Ligt in Premier? Da quello che mi risulta, il ragazzo ha ricevuto, attraverso il suo agente, una proposta concreta. Fino a qualche giorno fa, gli è stata messa un'importante offerta sul piatto, ma - almeno per adesso - l'ha rifiutata. So che gli hanno proposto 8 milioni di euro a stagione, ma lui ha detto di no ai bianconeri. Per ora".

"La trattativa - ha proseguito Fedele - c'è, si naviga sott'acqua e bisogna vedere come andrà a finire. Bremer potrebbe sostituirlo? Il brasiliano mi piace molto, è stato l'unico in grado di battere Osimhen in velocità; però mi risulta che si sia già impegnato con l'Inter, la quale aspetta solo di vendere Skriniar per tesserarlo".

"Il Napoli ha commesso e continua a commettere un peccato originale, con Kalidou: quello di arrivare sempre a sei mesi o un anno dalla scadenza per provare a rinnovare il contratto. In questi casi, infatti, gli atleti diventano comproprietari dei loro cartellini e la situazione si complica".