Dalla Spagna - Koulibaly si allontana dal Barcellona, Koundè primo obiettivo: due le alternative

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

Calciomercato Napoli, ultime Koulibaly-Barcellona

Koulibaly piace al Barcellona ma, come riporta Mundo Deportivo, la trattativa è in netta salita ed il senegalese sarebbe addirittura scalato indietro nelle gerarchie come quarta opzione visto il contratto in scadenza nel 2023 e la richiesta di 40 milioni di De Laurentiis. Il club blaugrana ha posto come primo obiettivo per la difesa Jules Koundè del Siviglia (valutato 65 milioni) ed in caso di fumata nera dal punto di vista finanziario sono due le alternative: Benoît Badiashile (Mónaco) e Joao Victor (Corinthians).