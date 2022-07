È fatta per il passaggio di Koulibaly al Chelsea: intesa totale tra i club e scambio dei contratti. Il difensore in volo verso Londra, domani le visite mediche. Operazione da 38 milioni di euro più 2 di bonus, al giocatore 10 milioni a stagione per 5 anni. Il club di De Laurentiis, atteso nelle prossime ore a Dimaro, intanto si muove già per il sostituto: Acerbi della Lazio o Kim del Fenerbahce. Clicca su play per guardare il video di Sky con la partenza del senegalese da Linate verso Londra: