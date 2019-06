Koulibaly-Juventus, i bianconeri fanno sul serio: Agnelli pronto a giocare la carta Sarri, difficile trattare con ADL

Ultime mercato Napoli - La Juventus continua la caccia ad un centrale difensivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Visto l'addio al calcio giocato di Andrea Barzagli, e data l'età sia di Leonardo Bonucci che Giorgio Chiellini, il direttore sportivo Fabio Paratici è a caccia di un valido sostituto. La rosa dei candidati è ben precisa e la lista dei preferiti è già stata stilata: Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt sono i nomi più in voga in casa bianconera.

L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un interessamento del club bianconero per il cartellino del roccioso difensore della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il centrale del Napoli è un profilo più che apprezzato: da quando è arrivato in Italia il suo rendimento è stato continuo e in crescita costante. Un leader della difesa rispettato dai compagni e temuto dagli avversari, per prestanza fisica e decisione negli interventi. In più, sotto la guida di Maurizio Sarri e di Carlo Ancelotti, ha saputo anche disciplinarsi tatticamente, particolare che lo rende ancora più apprezzato nelle squadre che lottano per obiettivi importanti. Come il Napoli, un motivo che rende impervia la strada per arrivare ad agguantare il senegalese. Aurelio De Laurentiis non cede facilmente i propri giocatori, Gonzalo Higuain andò alla Juventus grazie a una clausola: c’è anche per Koulibaly, un centinaio di milioni, ma vale soltanto per club stranieri. Se si sta in Italia, occorre trattare con il presidente del Napoli ed è un passaggio che si prospetta estremamente oneroso e delicato. La Juventus metterà sul piatto anche la mozione degli affetti, quando ci sarà l’ufficializzazione di Sarri, ma in questo momento Koulibaly è un punto fermo dei progetti di Ancelotti. Per provare a prenderlo lo sforzo sarà importante".