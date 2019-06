Koulibaly-City, Tuttosport - Arriva la secca smentita, Manchester spiega le motivazioni

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport riferisce della smentita ad opera del Manchester City circa un interessamento per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Ha parlato anche Koulibaly, lui dal ritiro del Senegal in Coppa D’Africa:

«Tutti parlano di me ma io sto pensando al Senegal. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì».

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Koulibaly - City

Anche perché le offerte non raggiungono la cifra iperbolica di 150 milioni a cui il Napoli avrebbe fissato la clausola, oppure vengono decisamente smentite come ha fatto il Manchester City che fa sapere che il difensore non rientra nei parametri di età e tattici e che quindi non ha formulato e non formulerà nessuna offerta.