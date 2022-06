Mundo Deportivo - Koulibaly-Barcellona, il senegalese è un'alternativa: l'obiettivo è un altro

Calciomercato Napoli. La posizione di Koulibaly resta in bilico. Il centrale del Napoli è in scadenza nel 2023 e ad oggi non c'è nessun accordo con De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Il senegalese è seguito soprattutto dal Barcellona (ma anche da Chelsea, Psg e Juventus) ed ha messo proprio i blaugrana in cima alle sue preferenze.

Koulibaly-Barcellona, le ultime

I catalani seguono da tempo lo stesso Koulibaly, ma ad oggi l'operazione non si è ancora concretizzata. Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona è al lavoro per migliorare la situazione finanziaria ed avere spazio di manovra sul mercato, ma l'obiettivo primario per la difesa non sarebbe il centrale del Napoli. Per il quotidiano spagnolo Koulibaly rappresenta solo un'ottima alternativa, perchè in cima alla lista di Xavi ci sarebbe Jules Koundè.

Il 23enne difensore francese del Siviglia si è promesso al Barcellona mettendo in stand-by le trattative con i club di Premier League: l'operazione resta però complicata, perchè il giocatore viene valutato non meno di 65-70 milioni (rispetto ai 40 di Koulibaly) e la situazione attuale del Barcellona non consente un tale sforzo economico se non a fronte di cessioni importanti.