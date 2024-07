KKN - Caso Di Lorenzo, l'agente fissa un incontro con la stampa: farà un annuncio sul futuro

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo è diventato un caso a Napoli con la possibilità di addio e la firma con club rivali come Juventus e Inter o la strada di dare continuità al progetto Napoli.

Calciomercato Napoli: caso Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo in questo momento si trova in vacanza dopo gli Europei in Germania con la Nazionale dell'Italia. Intanto, come confermato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, martedì prossimo arriveranno importanti novità sul suo futuro. Infatti, il suo agente Mario Giuffredi, tornerà a parlare in un incontro con la stampa, dove spiegherà l’attuale situazione sul capitano del Napoli Di Lorenzo e darà anche delucidazioni sul suo futuro.