Jordan Veretout in stand-by per il Napoli. La società partenopea, secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, in questo momento pensa alle cessioni, tra queste quelle di Marko Rog. Il croato potrebbe anche guadagnarsi la conferma a Dimaro, intanto il Napoli lo valuta 18 milioni di euro.