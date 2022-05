Kiss Kiss Napoli - Sarri ha chiesto Mertens a Lotito, non risultano offerte del Barcellona per Koulibaly

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci risulta che non ci sia alcuna offerta del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Maurizio Sarri ha chiesto a Claudio Lotito di avere Dries Mertens. E Mathias Olivera ci risulta sempre più vicino al Napoli, il club è in contatto con il Getafe. Dall'interno del Napoli mi dicono che la squadra del prossimo anno sarà più forte di quella di quest'anno"