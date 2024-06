Kiss Kiss Napoli - Presentazione Conte, il Napoli sta pensando allo stadio Maradona! Al vaglio l'idea

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Domani scadranno i dieci giorni per annunciare il nuovo allenatore del Napoli, dalle informazioni che abbiamo raccolto domani Antonio Conte sarà annunciato come nuovo allenatore per il prossimo triennio. Ritengo che domani sarà la giornata giusta.

Presentazione? Al vaglio ci sarebbe un’altra idea oltre Palazzo Reale, mi sarebbe piaciuto vederlo allo stadio Maradona ed il Napoli ci sta pensando”