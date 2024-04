Kiss Kiss Napoli - Manna si può svincolare dalla Juventus per lavorare subito al fianco di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Thiago Motta alla Juventus significherebbe avere Massimiliano Allegri libero, e Allegri ha lavorato con Giovanni Manna: De Laurentiis lo tiene buono lì.

Peraltro su Giovanni Manna devo aggiungere che c’è la possibilità che si possa svincolare dalla Juventus per non essere operativo in smart working da Torino, ma per iniziare a lavorare sin da subito al fianco del presidente del Napoli”