Kiss Kiss Napoli - Domani si decide per Gasperini, ma ADL può chiudere per Conte da un momento all'altro: la situazione

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso del programma Il Calcio della Sera per riportare le ultime indiscrezioni in merito al futuro allenatore della SSC Napoli:

"Oggi c'è stato un primo incontro tra Gasperini e Antonio Percassi, presenti anche il direttore D'Amico e Luca Percassi. Hanno cominciato a discutere, si sono detti delle cose e hanno guardato al futuro. Ovviamente guardando al futuro non è stato ancora definito nulla, dopo questo primo vertice le parti si rivedranno domani ed entreranno nel dettaglio. Gasperini ha espresso il suo parere in merito a ciò che secondo lui dovrebbe essere il futuro dell'Atalanta. Si sono detti delle cose, fermo restando che è giusto e corretto ricordarlo che Gasperini è e rimane un tesserato dell'Atalanta e ha ancora un contratto per un anno".

"E' chiaro che c'è anche un'offerta del Napoli che rimane in attesa. Devo dire che il mondo Gasperini ha avvisato in modo tempestivo che si sono parlate le parti e domani proseguirà questo incontro, questo vertice e questo confronto tra la società Atalanta e Gian Piero Gasperini. Il Napoli ne ha preso atto, tutto rimandato a domani quindi".



"Detto questo è evidente che il Napoli non sta fermo con le mani nelle mani ad attendere Gasperini, attenderanno la giornata di domani, ma c'è una cosa che devo dirvi e che rasserena i tifosi. E' tutto in ballo per quanto riguarda il Napoli, il Napoli sta lavorando su tutti i profili di cui abbiamo parlato nell'ultimo mese. Il Napoli può concretizzare da un momento all'altro anche il contratto con Antonio Conte".

"Da oggi per esempio è libero anche Pioli, si potrebbe liberare Italiano dopo la finale di Conference. E' evidente che nell'attendere Gasperini non stanno fermi, e non sta fermo Giovanni Manna. La pista che porterebbe ad Antonio Conte è una pista assolutamente concreta e reale. Nel caso De Laurentiis decidesse oggi, domani, domenica di accelerare, è una pista che potrebbe diventare realtà. Quindi il Napoli prende atto che Gasperini parlerà di nuovo con l'Atalanta domani, il Napoli non sta fermo ed è su tutte le piste, molto concreta quella di Antonio Conte".

"Se poi domani Gasperini decidesse di non proseguire con l'Atalanta e trovasse un accordo per svincolarsi, tornerebbe in pista anche Gasperini. Domani ci sarà l'aggiornamento".