Ultime calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal per parlare degli ultimi rumors circa il futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Da quello che mi risulta è che Carlo Ancelotti abbia inserito in cima alla lista degli obiettivi Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa del suo Everton in vista della prossima stagione”