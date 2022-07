ULTIM'ORA - Kim ha appena firmato per il Napoli! Cifre, contratto e dettagli clausola: primo scatto con ADL

Notizie Napoli calcio. Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale coreano è sbarcato a Castel di Sangro dopo le visite mediche effettuate a Villa Stuart ed oggi sarà annunciato ufficialmente dal club di De Laurentiis.



Kim Min-Jae Napoli

Kim-Napoli, contratto firmato: i dettagli

Come riportato da Sky Sport, in questi minuti Kim ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime stagioni: accordo triennale con opzione per altri due anni a 2,5 milioni a stagione. Nel contratto è presente anche una clausola da 45 milioni valida solo per l'estero. Adesso manca solo l'annuncio di De Laurentiis, ma di fatto Kim Min-Jae è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.

Spunta anche il primo scatto di Kim con il presidente Aurelio De Laurentiis.