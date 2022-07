Kim-Napoli solo questioni burocratiche, Spalletti spera di averlo già dalla prossima settimana

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Calciomercato Napoli

Questione di dettagli. Ecco quello che manca prima che Kim possa essere a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. L’accordo con il giocatore e con il Fenerbahce c’è, e allora all’appello mancano solo delle minuzie burocratiche. Il Napoli, però, è fiducioso, a partire da Luciano Spalletti che spera di avere il difensore coreano a disposizione qui nella seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro, già nella prossima settimana.

