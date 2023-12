Kicker - Elmas il 2 gennaio al ritiro invernale del Lipsia in programma in Spagna

Eljif Elmas sarà un nuovo giocatore del Lipsia. I tedeschi hanno scelto il nordmacedone per sostituire Emil Forsberg, partito per gli Stati Uniti.

Il centrocampista è già arrivato a Monaco nei giorni scorsi per svolgere le visite mediche, e presto si unirà alla squadra tedesca: stando a quanto rivelato dai colleghi di Kicker, già il 2 gennaio Elmas si unirà al ritiro invernale del Lipsia in programma al La Manga, in Spagna. E risolverà anche i problemi fisici, essendo il macedone alle prese con l'ultima fase di recupero dall'infortunio al bicipite femorale.