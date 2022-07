Pedullà: "La verità sul rinnovo di Meret. Kepa? Napoli possibile soluzione, ma ad una condizione"

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Alex Meret resta in standby: nonostante sia ad un passo dal rinnovo fino al 2027, il portiere friulano ed il Napoli stanno valutando la scelta migliore per il futuro. Spalletti cerca un portiere affidabile con i piedi, mentre Meret vuole garanzie di titolarità.

Della questione portiere, in particolare di Meret e dell'idea Kepa, ha parlato l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

Inutile nascondere la verità: Meret firmerà il rinnovo fino al 2027, un modo per non rischiare di perderlo a parametro zero o di cederlo a una cifra irrisoria - a un anno dalla scadenza - dopo aver investito circa 25 milioni per strapparlo all’Udinese. Ma non possano certo dire che Meret sia il preferito di Spalletti.

In lista c’è Sirigu, che ha trascorsi importanti nel Paris Saint-Germain, tuttavia proprio i rapporti con il Chelsea potrebbe favorire una svolta diversa. Il nome è quello di Kepa. A Londra non è più titolare da un pezzo dopo l’ascesa di Mendy, ha un ingaggio molto alto e qualche club già alle costole. Ci ha provato il Nizza, ci proveranno altri. Ma se dovesse essere ancora libero tra qualche settimana, il Napoli potrebbe rappresentare una soluzione.