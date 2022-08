Kepa-Napoli, Repubblica: oggi può essere la giornata decisiva! Lo spagnolo attende un cenno per sostenere le visite mediche

L’intrigo si scioglierà soltanto quando il Napoli avrà perfezionato l’acquisto del suo nuovo titolare. Kepa è il nome caldo, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Kepa-Napoli, oggi si decide?

Giovedì c’è stato pure un incontro con il suo agente Canales per risolvere i nodi della trattativa:

"C’è il sì del Chelsea sulla ripartizione dell’ingaggio (75 per cento lo pagano gli inglesi, il restante il Napoli), ma si sta discutendo sui bonus da riconoscere ai Blues. L’operazione sarebbe in prestito secco. Oggi può essere la giornata decisiva: Kepa attende soltanto un cenno per mettersi in viaggio e sostenere le visite mediche.

Palinsesto Castel di Sangro

Gli appuntamenti (da confermare eventi e conferenze stampa):

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, amichevole Napoli-Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro ore 17.30

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.