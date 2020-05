Kean-Napoli, CorSport: se ne parlerà con Ancelotti, potrebbe finire in una maxi operazione di mercato

Ultime calciomercato Napoli. Il mercato degli attaccanti nel Napoli non può ancora decollare, considerando che il destino di Mertens e Milik non è ancora deciso secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“L’opzione Moise Kean, magari in una maxi operazione con l’Everton di Ancelotti che a sua volta insegue Allan e guarda anche a Lozano. Il Real non vuole svendere Jovic ma non può pretendere la luna, nel frattempo si parlerà anche con Carletto per Kean. Altro giovanotto (di 20 anni) in cerca di riscatto e consacrazione: potrebbe finire in un affare con Allan e magari Lozano, ma lo segue anche la Roma”