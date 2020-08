Karbownik, l'intermediario: "Michal tra i migliori della sua generazione! Scommessa? No, è una certezza"

L'intermediario George Gardi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il corteggiamento del Napoli verso Michal Karbownik, giovane difensore polacco del Legia Varsavia:

"Non intendo parlare della trattativa in corso tra gli azzurri e il ragazzo, ma vi assicuro che si tratta di un calciatore giovane e forte. E' un titolare del Legia Varsavia, formazione campione di Polonia in carica: è un talento interessante, uno dei migliori della sua generazione. Scommessa? Non lo è, anzi, è una vera e propria certezza. Ha visione di gioco e sa leggere bene le azioni difensive ed offensive".