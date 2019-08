Juventus, vertice Sarri-Paratici: il mister dà l'ok ad Icardi, lo inseguiva già ai tempi del Napoli

Calciomercato -A margine di Juventus-Atletico Madrid alla Friends Arena di Stoccolma, l’allenatore della Juventus ed ex Napoli Maurizio Sarri avrà occasione di incrociare il direttore dell’area sportiva Fabio Paratici. Lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“I nomi degli esuberi sono noti. In attacco: Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono tutti e tre sul mercato chi per una ragione chi per un altra, ma il concetto di fondo è che serve cederne almeno uno, meglio due. Su Dybala e Mandzukic, Sarri non ha pregiudiziali: ne può fare a meno, così come inserirli nel contesto strategico. Gli piacerebbe molto, invece, avere a che fare con Maurito Icardi, che già inseguiva ai tempi del Napoli (per sostituire Higuain finito alla Juventus)”