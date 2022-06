Juventus su Koulibaly, Tuttosport rivela la valutazione del Napoli

Il nuovo potenziale incrocio sulla rotta Napoli-Torino? Secondo quanto racconta Tuttosport, uno dei nomi in questione è quello del difensore centrale Kalidou Koulibaly.

Marcatore potente, rapido ed esperto, sotto contratto sino alla prossima stagione:

“Dal giugno 2023 non avranno più legami, svincolandosi a zero. Il Napoli perderebbe la possibilità di monetizzare: la dirigenza valuta al momento entrambi per oltre 70 milioni di euro. Nello specifico 30 milioni per il senegalese che lunedì prossimo compirà 31 anni. Allegri non vuole perdere punti sotto il profilo dell’esperienza con l’addio di Giorgio Chiellini”